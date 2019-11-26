البرازيلي كماتشو ل(صدى) «سأدرب الهلال يوما ما» وهذه نصيحتي لمواجهة فلامنجو في كأس العالم

خالد يحيي(صدى):

قدم لاعب الهلال سابقا البرازيلي كماتشو تهانيه لإدارة و لاعبي نادي الهلال بمناسبة تحقيق الفريق بطولة دوري أبطال آسيا ، وقال في حديث خص به صحيفة( صدى) : استحق الهلال البطولة و قدم مستوى عالي ذهابا و إيابا و هو ما يؤكد العمل الكبير الذي قامت به الإدارة و المدرب و بقية نجوم الفريق.

و أكد لاعب الهلال سابقا أنة يشعر بسعادة بالغة بفوز الهلال بالبطولة القارية وقال: الهلال هو نقطة التحول في حياتي كلاعب فهم قدمو لي الشهرة و البطولات، فأنا اكن لهم كل الحب و التقدير.

و عن مرحلة ما بعد البطولة قال: أعلم أن طموح الهلاليين كبير و لا أعتقد أنهم سيعيشون على الحلم الآسيوي، ينتظرهم استحقاق عالمي و أتوقع أن يواصل الفريق تميزه محليا و عالميا بوجود إدارة وجهاز فني مميز. و عاد و حذر اللاعبين من الركون إلى المستويات الفنية فالفريق التونسي ( الترجي) لن يكون صيدا سهلا ، إذا ما أرادوا لعب نصف النهائي امام مدربهم السابق خيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي.

بقي الإشارة أن كماتشو يحمل حاليا رخصة تدريب معتمدة دوليا و أكدت مصادر ل( صدى) أنه دخل فعليا في مفاوضات مع أحد الأندية السعودية لتولي دفة الفريق الفنية.