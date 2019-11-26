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  3. البرازيلي كماتشو ل(صدى) «سأدرب الهلال يوما ما» وهذه نصيحتي لمواجهة فلامنجو في كأس العالم

البرازيلي كماتشو ل(صدى) «سأدرب الهلال يوما ما» وهذه نصيحتي لمواجهة فلامنجو في كأس العالم

البرازيلي كماتشو ل(صدى) «سأدرب الهلال يوما ما» وهذه نصيحتي لمواجهة فلامنجو في كأس العالم
خالد يحيي(صدى):

قدم لاعب الهلال سابقا البرازيلي كماتشو تهانيه لإدارة و لاعبي نادي الهلال بمناسبة تحقيق الفريق بطولة دوري أبطال آسيا ، وقال في حديث خص به صحيفة( صدى) : استحق الهلال البطولة و قدم مستوى عالي ذهابا و إيابا و هو ما يؤكد العمل الكبير الذي قامت به الإدارة و المدرب و بقية نجوم الفريق.

و أكد لاعب الهلال سابقا أنة يشعر بسعادة بالغة بفوز الهلال بالبطولة القارية وقال: الهلال هو نقطة التحول في حياتي كلاعب فهم قدمو لي الشهرة و البطولات، فأنا اكن لهم كل الحب و التقدير.

و عن مرحلة ما بعد البطولة قال: أعلم أن طموح الهلاليين كبير و لا أعتقد أنهم سيعيشون على الحلم الآسيوي، ينتظرهم استحقاق عالمي و أتوقع أن يواصل الفريق تميزه محليا و عالميا بوجود إدارة وجهاز فني مميز. و عاد و حذر اللاعبين من الركون إلى المستويات الفنية فالفريق التونسي ( الترجي) لن يكون صيدا سهلا ، إذا ما أرادوا لعب نصف النهائي امام مدربهم السابق خيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي.

بقي الإشارة أن كماتشو يحمل حاليا رخصة تدريب معتمدة دوليا و أكدت مصادر ل( صدى) أنه دخل فعليا في مفاوضات مع أحد الأندية السعودية لتولي دفة الفريق الفنية.


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