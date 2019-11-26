صحة حفرالباطن تطلق فعالية تعريفية عن الانسداد الرئوي في منشآتها الصحية

حفر الباطن(صدى):

أطلقت صحة حفرالباطن فعالية تعريفية باليوم العالمي للانسداد الرئوي تحت شعار المبادرة العالمية لمرض الانسداد الرئوي المزمن وذلك بهدف نشر الوعي الصحي وتعريف الزوار والمراجعين بأسبابه لخفض معدلات الإصابة والوقاية منه بالابتعاد عن التدخين والمحافظة على النظام الغذائي والنشاط البدني.

وقدمت صحة حفرالباطن في منشآتها الصحية التوعية عن أضرار التدخين مع مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتحفيزهم في إتخاذ القرار بأنفسهم من أجل رفع مستوى الصحة العامة للمجتمع.