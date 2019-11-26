أمر ملكي بإعفاء أمين الرياض وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 234
التاريخ : 29 / 3 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه .
ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
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