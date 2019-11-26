أمطار جازان مستمرة حتى منتصف الليل

جازان(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة الطقس المتقلبة على منطقة جازان، وذلك حتى منتصف الليل.

وأوضحت أن حالة الطقس ستكون عبارة عن أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أنها ستكون على محافظات « أبو عريش – احد المسارحة – الحرث – الدائر – الريث – الطوال – العارضة – العيدابي – بيش – جازان – صامطة – فرسان – فيفا – هروب».

كما أفادت بأن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على الريث وبيش.