بالفيديو.. طارق الحبيب يوجه نصيحة للأخضر قبل كأس الخليج

ماجد محمد(صدى):

وجه برفيسور الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، نصيحة إلى مدرب ولاعبي المنتخب قبل مباراة غدًا في كأس الخليج.

وقال الحبيب في حواره إلى برنامج “ يا هلا ” : إذا فكر اللاعب كيف يفوز فإنه سيدمر الفريق، يجب أن ندربه على أن تكون قيمة النادي عنده أعلى من قيمته عند نفسه!

وأضاف الحبيب: أرى الانفعال والتعصب الرياضي في تناقص، وطلب الانتصار حاجة نفسية وبحث عن البقاء.