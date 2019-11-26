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بالفيديو.. طارق الحبيب يوجه نصيحة للأخضر قبل كأس الخليج

بالفيديو.. طارق الحبيب يوجه نصيحة للأخضر قبل كأس الخليج
ماجد محمد(صدى):

وجه برفيسور الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، نصيحة إلى مدرب ولاعبي المنتخب قبل مباراة غدًا في كأس الخليج.

وقال الحبيب في حواره إلى برنامج “ يا هلا ” : إذا فكر اللاعب كيف يفوز فإنه سيدمر الفريق، يجب أن ندربه على أن تكون قيمة النادي عنده أعلى من قيمته عند نفسه!

وأضاف الحبيب: أرى الانفعال والتعصب الرياضي في تناقص، وطلب الانتصار حاجة نفسية وبحث عن البقاء.


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