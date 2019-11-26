بالفيديو.. طارق الحبيب يوجه نصيحة للأخضر قبل كأس الخليج
وجه برفيسور الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، نصيحة إلى مدرب ولاعبي المنتخب قبل مباراة غدًا في كأس الخليج.
وقال الحبيب في حواره إلى برنامج “ يا هلا ” : إذا فكر اللاعب كيف يفوز فإنه سيدمر الفريق، يجب أن ندربه على أن تكون قيمة النادي عنده أعلى من قيمته عند نفسه!
وأضاف الحبيب: أرى الانفعال والتعصب الرياضي في تناقص، وطلب الانتصار حاجة نفسية وبحث عن البقاء.
أ. د. #طارق_الحبيب:
– إذا فكر اللاعب كيف يفوز فإنه سيدمر الفريق.. يجب أن ندربه على أن تكون قيمة النادي عنده أعلى من قيمته عند نفسه!
– هذه هي نصيحتي لمدرب ولاعبي المنتخب السعودي غدًا في كأس الخليج.#برنامج_ياهلا@Talhabeeb pic.twitter.com/PYw4AVcMMS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 26, 2019
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