أحلام : «أصالة انتهت بالنسبة لي ولن نتصالح»

أميرة خالد(صدى):

استنكرت الفنانة أحلام استمرار التساؤلات حول علاقتها بالمطربه أصالة وصلحهما.

وقالت أحلام في تصريحات تليفزيونية : أنا ما بعرف الناس اللي بتقول لنوال الكويتية أو أي حدا تاني إذا بدك تصاليحهم.. أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت.. وأنا هالمرة عن جد واخده قراري.

وأضافت : مع احترامي للجميع أنا مبسوطة من رد نوال حبيبتي لأني هي بتعرف أنا شو بداخلي.. الله يسهل على الجميع.

واختتمت حديثها:أنا بدي أعيش لفني وجمهوري ومش عايزة أدخل في مهاترات مع أي حد، رجاء هادا الموضوع بدي أقفلوا نهائيا وما حدا يتدخل.. وأنا أخدت قرار إني أصاحب بس الناس اللي بتحبني وما فيها حقد عليا.

وسبق وأن صرّحت الفنانة نوال الكويتية، بأنّها تعتبر النجمة السورية أصالة نصري والنجمة الإماراتية أحلام من صديقاتها المقرّبات، موضحةً أنّ خلافاتهما أمر شخصيّ رافضةً التوسّط للصّلح بينهما بعد الأزمة التي وقعت قبل شهور.