الحوار الوطني يستعرض دور وسائل الإعلام الجديد في المحافظة على الوحدة الوطنية ويقيم وامسية شعرية

فاطمه الرويلي(صدى):

ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الشمال عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ملتقى الإعلام الجديد تحت عنوان (دور وسائل الإعلام الجديد في المحافظة على الوطنية) والذي استضاف الأستاذة علياء العبيد والأستاذ ثامر قمقوم والأستاذ خالد العنزي .

و أدار اللقاء الاستاذ/ إبراهيم بن سعود الحوتان مدير إدارة الإعلام والاتصال ، و البرامج ، بالمركز ،

و استعرض المتحدثين الطرق الصحيحة التي يسهم من خلالها الإعلام الجديد في دعم سبل المواطنة ودعم الوحدة الوطنية ’ كما تطرق المتحدثين إلى سبل تعزيز سبل التلاحم الوطني , مؤكدين على ضرورة ان يكون الإعلام يسعى إلى النقد الهادف الذي يقوم على معالجة السلبيات ’ وأن يتوافق مع رؤية 2030 ’ كما تطرق المتحدثين إلى صناعة الكوميديا الناقدة ودورها في تعزيز النقد الإيجابي وإبعاد السلبي , لافتين إلى أن التعبير عن الرأي بالطرق الصحيحة يعتبر جانب صحي يخرج من خلاله المحتوى الإعلامي بشكل جيد .

وأستعرض المتحدثين تجربة بعض الدول الأوربية التي أدخلت حماية الطفل من مواقع التواصل الإجتماعي ضمن التعليم ، داعين إلى وضع إستراتيجية تحمي الأطفال من المحتوى الذي يبث عبر تلك المواقع ،خاصة في ظل النشاط الكبير الذي اصبحت تشكلة .

وأكد المتحدثين إلى الحاجة اليوم لوجود توعية للمجتمع بخطر مايبث عبر تلك المواقع بقصد النيل من وحدة المجتمع ونسيجة .

تلى ذلك أمسية شعرية وطنية احياها الشاعر سعيد بن مانع ، والشاعر خلف المشعان . والشاعرة وضحى العنزي ،حيث تم تسليط الضوء على عدد من القصائد الوطنية التي تنمي حب الوطن والمواطنة لدى أبناء الوطن الواحد ’ كما قدمت قصائد في التلاحم والنسيج المجتمعي ، وقصائد تستذكر التضحيات التي يقدمها رجال الأمن البواسل في حماية الوطن من كل ما يفرق نسيجه الاجتماعي ’ وتطرق الشعراء خلال الأمسية إلى فن الشعر الغزلي ’ مؤكدين أن جميع أهالي عرعر يقفون صف واحد مع الوطن متصدين بكل حزم لكل من يحاول المساس بأمن الوطن .