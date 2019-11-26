5 تعليمات من «أمن الطرق» تجاه سائقي الشاحنات
كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن عدد من التنبيهات لسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأوضح حساب أمن الطرق، هذه التنبيهات والتي تضمنت: يحظر على الشاحنات دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، والتأكد من سلامة الإنارة الجانبية ووجود العواكس وحواجز السلامة.
وتضمنت كذلك: عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به، والالتزام بالسير بالمسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات، وتغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.
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