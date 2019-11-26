5 تعليمات من «أمن الطرق» تجاه سائقي الشاحنات

عادل الحربي(صدى):

كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن عدد من التنبيهات لسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح حساب أمن الطرق، هذه التنبيهات والتي تضمنت: يحظر على الشاحنات دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، والتأكد من سلامة الإنارة الجانبية ووجود العواكس وحواجز السلامة.

وتضمنت كذلك: عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به، والالتزام بالسير بالمسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات، وتغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.