وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “ STC ”، عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير قسم توثيق وتسليم المشروع، محلل أول الاتصالات الرقمية، مدير محفظة خدمات المحمول، مدير محفظة الخدمات الرقمية، مدير محفظة خدمات التمكين-مشرف الاتصالات الرقمية-أخصائي الاتصالات الرقمية – مهندس البنية التحتية – محلل أول التخطيط.

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