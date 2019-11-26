شاهد.. لحظة تكسير سيارات وسرقتها في مخطط الحمدة بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

ظهر عدد من الأشخاص في مخطط الحمدة بالطائف، وهم يقومون بتكسير زجاج عدد من السيارات ومحاولة سرقتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ووثقت كاميرات المراقبة قيام الأشخاص برمي زجاج السيارات المتوقفة بقطع حجارة صغيرة في محاولة لتكسير الزجاج.

وتوقفت سيارة من نوع «فورد»، بجوار السارق الذي تمكن من كسر زجاج سيارة متوقفة وادخل جسده من نافذتها وأخذ منها بعض المحتويات، قبل أن يستدير ويستقل السيارة التي كانت تنتظره.

وحتى الأن لم يتم صدور بيان من جهة رسمية بشأن الواقعة أو القبض على المتهمين.