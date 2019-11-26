ليفربول يكشف مصير محمد صلاح في مواجهة نابولي

نواف السالم(صدى):

علق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على حالة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق قبل مواجهة نابولي، وذلك بعد إصابته في الكاحل واستبعاده من اللقاء الأخير بالدوري الإنجليزي أما كريستال بالاس.

وأكد «كلوب» في تصريحات له، أن حالة محمد صلاح جيدة خاصة خلال مران ليفربول أول أمس الأحد، قائلًا «صلاح بالأمس لم يقم بالكثير خلال التدريبات، ولذلك سنقيم حالته في مران اليوم، ولكنني لست قلقًا بشأنه».

وعن مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية وكأس الرابطة، أشار المدير الفني إلى سير الأمور في الاتجاه الصحيح، قائلًا «أشعر بشعور جيد للغاية حيال الأمر، كان علينا أن نتخذ القرار، كل شيء بخير وعلمنا الأمر منذ بضعة أسابيع، إنه برنامج صعب لكننا نفكر فقط في مباراة نابولي الآن».

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول بنظيره نابولي، غدًا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن يُلاقي أستون فيلا يوم 17 ديسمبر في ربع نهائي كأس الرابطة، وفي اليوم التالي مباراة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.