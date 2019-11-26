«دوري وكأس».. مباريات النصر مهددة بالتأجيل

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي النصر إمكانية تأجيل مباريات خلال الفترة المقبلة في بطولتي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين،.

وفي هذا الصدد كشف الإعلامي الرياضي محمد خاتم عبر فضائية ” السعودية الرياضية ” ، نقلا عن نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم وضع بعض الترتيبات الخاصة لمباريات النصر والتعاون، في الدوري وكأس الملك.

وتأتي هذه الترتيبات؛ لضيق الوقت بين المباريات، خاصة أن النصر والتعاون، سيتواجهان في كأس السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، أعلن إقامة كأس السوبر بين النصر ” بطل الدوري ” والتعاون ” حامل لقب الكأس “، في شهر يناير القادم.

ومن المقرر أن يُلعب دوري الـ16 وربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال نفس الشهر.