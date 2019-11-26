96 وظيفة شاغرة للجنسين بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين؛ للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وفق مسميات «أخصائي الجراحة العامة/ وظيفتين، طبيب أخصائي طب طوارئ/ وظيفتين، طبيب استشاري طب أسرة ومجتمع/ 4 وظائف».

وأضافت «طبيب أخصائي طب باطني، طبيب أخصائي طب أسرة ومجتمع، طبيب أخصائي جراحة عظام، طبيب أخصائي طب الأطفال العام، طبيب أخصائي جراحة عامة، طبيب استشاري أمراض نساء وولادة، طبيب أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق».

وتتضمن «طبيب أخصائي أمراض جلدية، طبيب أخصائي طب عيون عام، مدبر المنزل/ 16 وظيفة، أخصائي التوليد وأمراض النساء/ وظيفتين، أخصائي مسجل الأنف والأذن والحنجرة، أخصائي طب وجراحة العيون، صيدلي، أخصائي المسالك البولية».

وعن الوظائف النسائية «أخصائي طب الأسنان/ 5 وظائف، أخصائي تمريض 15 وظيفة، ممرضة عامة- عيادات خارجية/ 12 وظيفة، ممرضة عامة- طوارئ/ 3 وظائف، ممرضة عامة- عناية مركزة/ 8 وظائف، أخصائي العلاج الطبيعي/ وظيفتين، مترجمة/ وظيفتين».

كما تشمل الوظائف النسائية «رئيس التمريض- وحدة العناية المركزة، رئيس التمريض- الطوارئ»، وأيضًا عدة وظائف أخرى للرجال «فني لحام، فني ميكانيكي/ وظيفتين، فني ضغط عالي، فني كهربائي/ وظيفتين، فني إحصاء، وأخصائي إحصاء».

وأشارت الإدارة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنـــــــــــــا.