الاتحاد يكشف ملابسات تصريحات ايمليانو فيكيو وتُرجع السبب لـ «سييرا»

ماجد محمد(صدى):

أصدر نادي الاتحاد، بيانًا توضيحيًا بشأن اللاعب ايمليانو فيكيو وتصريحاته عن مستحقاته المتأخرة وعدم سداد الإدارة لرسوم مدرسة ابنته وهو ما دفعه على حد قوله إلى طلب فسخ عقده مع النادي.

وأوضح النادي، أن الإدارة لاحظت تدني مستويات اللاعب بعد رحيل المدرب السابق للفريق التشيلي لويس سييرا، حيث قام اللاعب بوضع لافتة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقا عليها: (إذا رحلت يا معلمي سنرحل معا)، وبدورها قامت إدارة الكرة بالاجتماع به لحثه على بذل المزيد من الجهد والإسهام مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية، ولكن دون جدوى.

وأضاف: قامت إدارة النادي بسداد رسوم مدرسة ابنة اللاعب فيكيو، وهو ما يتنافى مع ما ذكره اللاعب في منشوره الأخير، كما غادر اللاعب المملكة دون إشعار الإدارة بعد المباراة الأخيرة، حيث لم يتبع الإجراءات النظامية المتبعة والتي تكفل له حقوقه في حال تجاوز سداد المستحقات المدة القانونية التي يحق له فيها فسخ عقده.

وتابع: أما فيما يتعلق بمسألة الرواتب المتأخرة، وعدت الإدارة اللاعب وزملاءه بأن يتم إيداعها بعد المباراة الأخيرة في الدمام وهو ما حدث فعلا اليوم، فقد تم إيداع الرواتب لكافة اللاعبين.

وأكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه اللاعب، والتي تكفلها له لوائح الاحتراف.

واختتم: لا يمكن لأي شخص كائن من كان أن يحاول زرع البلبلة أو محاولة الضغط على النادي واستخدام ظروفه لمصالحه الشخصية، ومحاولة استعطاف الجماهير الرياضية والتغطية على سوء مستواه أو سلوكه بالنشر أو التعليق على مثل هذه الأمور الدخيلة على نادي الاتحاد، ويؤكد المجلس أنه لن يتوانى في الحفاظ والدفاع عن حقوق النادي.