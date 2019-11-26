«أبا الخيل» يكشف تفاصيل قرار الوزارة بتوطين وظائف طب الأسنان (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح خالد أبا الخيل متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفاصيل قرار الوزارة بتوطين وظائف طب الأسنان.

وقال خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن القرار جاء بعد دراسة السوق ومبادرة الوزارة لتوطين المهن، مشيرًا إلى أن وظائف طب الأسنان بها 6 مهن على الأقل خاصة بها.

وأفاد بأن القرار يشمل المهن جميعها، ويتعدى القرارات العاملين في المنشآت إلى العاملين في شركات الأدوية، إذ أن كل من يعمل في مجال طب الأسنان يشمله القرار سواء كان في منشأة أو في منافذ البيع.

وأكد أن القرار يبدأ تطبيقه في 1/ 8 لتمكين الخريجين السعوديين من سوق العمل، موضحًا أن الجهات المخالفة سوف تعاقب بوقف الخدمات والغرامات المالية.

وأضاف أن هناك منصة إلكترونية خاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية لاختيار الكفاءات المناسبة لتلك الوظائف، والذي سيكون لديه رخصة هو من يحق له التقدم على تلك الوظائف.