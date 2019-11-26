تنبيه .. هطول أمطار غزيرة على جازان

تركي السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لمنطقة جازان،حيث حذرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد قد يؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت الهيئة المناطق التي يشملها التنبيه وهي ” أبو عريش – احد المسارحة – الحرث – الدائر – الريث – العارضة – صامطة – فيفا – هروب”.

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 21:00 اليوم الثلاثاء.