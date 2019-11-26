المملكة تشارك ضمن الخمسة الكبار 2019

محمد السعران(صدى):

للمرة السابعة على التوالي تتعرف دول العالم على المميزات التنافسية التي تمتلكها صناعة البناء والتشييد السعودية وذلك من خلال 44 شركة وطنية تشارك تحت جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” في معرض الخمسة الكبار المقام في مدينة دبي في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2019م، ليصل بذلك مجموع الشركات التي شاركت في المعرض منذ عام 2013 إلى أكثر من 380 شركة وطنية رائدة في قطاع البناء.

الجدير بالذكر أن “الصادرات السعودية” ترعى معرض الخمسة الكبار رعاية بلاتينية، وذلك ضمن جهودها لتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في قطاع البناء والانشاءات وكيفية زيادة حصة المملكة به.

ولتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية، تقوم “الصادرات السعودية” خلال المعرض بتنظيم سلسلة من اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة، والمشترين المحتملين من جهة أخرى، وذلك بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية، بما يحقق انفتاحًا أشمل على الأسواق الدولية. حيث تعد هذه فرصة مميزة للمصدرين السعوديين لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.

تعكس المشاركة بالمعرض ما وصلته أرقام صادرات قطاع مواد البناء، حيث احتل قطاع مواد البناء المرتبة الثانية في قائمة الصناعات المصدّرة غير النفطية للنصف الأول من عام 2019م بإجمالي صادرات بلغ 10.1 مليار ريال سعودي وفقاً للبيانات الأولية.

كما تصل صادرات المملكة من مواد البناء للعديد من دول العالم، تأتي في مقدمتهم دولة الامارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر. وتعد أعلى القطاعات الفرعية تصديراً ضمن قطاع مواد البناء الصفائح المعدنية، والأعمدة والقضبان، والأسلاك الكهربائية، والمواسير والأنابيب.

تأتي هذه المشاركة لتؤكد حرص “الصادرات السعودية” على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله “الصادرات السعودية” إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية كمحور حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

هذا ويعتبر معرض الخمسة الكبار، أحد أكبر المعارض المتخصصة بقطاع مواد البناء والإنشاءات والبنية التحية بالشرق الأوسط وأحد أقوى أسواق قطاع البناء والإنشاءات حيث يجمع المهتمين والمستثمرين في قطاع مواد البناء بالشرق الأوسط. ومن المتوقع هذا العام أن تشهد النسخة الـ 40 للمعرض، إقامة 6 معارض متخصصة بمشاركة 2390 شركة عارضة من 59 دولة، بالإضافة إلى 29 جناحاً وطنياً من مختلف دول العالم، كما ستتضمن فعاليات المعرض إقامة 100 ورشة عمل تدريبية في قطاعات البناء، فضلاً عن إصدار أول تقرير شامل عن صناعة البناء والتشييد في يوم الافتتاح، يحمل عنوان «واقع وأصداء قطاع البناء»