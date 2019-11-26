خبير يوضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الابتزاز عبر الانترنت

عادل الحربي(صدى):

وجه الخبير التقني سمير الجنيد، عدة نصائح هامة لمن يتعرضون للابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا كيفية مواجهة هذا الابتزاز والطريقة الصحيحة للتعالم معه.

وطالب «الجنيد» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من يتعرضون للابتزاز بعدم اللجوء لقراصنة الإنترنت «هاكرز» لاختراق هاتف المبتز.

وأوضح أن الحل الصحيح هو التواصل مباشرة مع هاتف بلاغات الابتزاز 1909 مباشرة، قائلًا «إذا تعرضت لحالة ابتزاز سواءً بصور أو مقاطع فيديو أو رسائل، فلا تحاول البحث عن هاكر ليخترق هاتف الشخص الذي يبتزك، لأنه ببساطة سيكون لديه نسخ احتياطية من هذه الملفات، وقد يصبح الأمر أكثر تعقيداً ويزيد حجم التهديد».

كما أشار إلى أن حالات الابتزاز تتنوع مثل ابتزاز جنسي، أو أن يفاوضك المبتز على منحك وظيفة، أو ابتزاز مادي، لافتًا إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بمعالجة حالات الابتزاز بالتعاون مع الجهات الأمنية، إذ يمتلك جهاز الهيئة فريق تقني متمكن بالتعاون مع القطاعات المعنية لتتبع وتحديد معلومات المبتز حتى لو كان يستخدم حسابات بأسماء وهمية.