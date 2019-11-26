نسخة معدلة من صاروخ روسي.. الكشف عن أسلحة استخدمتها إيران في هجوم أرامكو

نايف السالم(صدى):

بعد نشر التخطيط الإيراني لاستهداف منشآت أرامكو في سبتمبر الماضي، كشف تقرير أمريكي عن الأسلحة المحتمل أن تكون اُستخدمت في هذا الهجوم.

وأوضح التقرير، أن هناك احتمالية استخدام إيران لصواريخ كروز أرض- أرض من طراز «سومار» وهو نسخة معدلة عن صاروخ روسي.

وذكر التقرير أن «ذلك الصاروخ يتميز بدقة فائقة على المناورة والاختفاء وتفادي وسائل الدفاع الجوية والأرضية، وأن إيران طورت هذا الصاروخ مرات عديدة في الأعوام الماضية».

وقال التقرير: «تعدّ هذه الصواريخ ضمن برامج إيرانية ضخمة لتطوير قوة صاروخية أرض- أرض يمكن استخدامها في الحروب وبالترهيب في الوقت نفسه، لذلك ينبغي على الولايات المتحدة توسيع شبكات الدفاع الجوي لديها لحماية قواتها في الخارج والأرض الأمريكية على حد سواء».