منتجات «الصويا» خطر يهدد حياتك

أميرة خالد(صدى):

يعتمد الكثير من الأشخاص على استخدام «الصويا» في الأطعمة؛ لتحل محل الألبان واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية، معتقدين أن هذا الأمر سيمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

ومؤخرًا، كشف العلماء عن العديد من المخاطر الصحية عند الإفراط في تناول المنتجات التي تحتوي على الصويا؛ إذ تكمن خطورة هائلة في تلك المواد الغذائية فقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأوضحوا أنه تم تحليل 55 مادة غذائية أنتجت على أساس الصويا بما فيها الوجبات الجاهزة والمشروبات والحلويات والصلصات، ليجدوا أن نسبة مادة «الفيتوستروجنز» المتوفرة في وجبة واحدة من المواد الغذائية المذكورة تزيد 5 أضعاف عما هو مسموح به.

وتعمل هذه المادة على تعطيل عمل الهرمونات في جسم الإنسان كما يُمكنها أن تؤثر على الخصوبة وحتى تتسبب في الإصابة بالسرطان، مطالبين السيدات الحوامل والأطفال بتجنب تناول هذه الأطعمة.

كما أشاروا إلى أن محاصيل الصويا تُرش بمبيدات الحشرات التتي تُصنفها منظمة الصحة العالمية بمواد مسرطنة تمنع هرمونات الغدة الدرقية من العمل.