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القبض على وحش آدمي يعتدي جنسيا على الأطفال بعد تهديدهم

القبض على وحش آدمي يعتدي جنسيا على الأطفال بعد تهديدهم
الرباط(صدى):

شهدت منطقة تطوان المغربية ، جريمة بشعة وفضيحة من العيار الثقيل حيث تعرض مجموعة من الأطفال المحسوبين على جماعة بني ليت التابعة لاقليم تطوان ، لاعتداء جنسي من قبل وحش آدمي .

وقالت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان بتطوان عقب كشفها عن الواقعة المؤسفة ، إن الوحش الأدمي يقوم بممارسة الجنس على الأطفال، ويوثق لهذه المشاهد عبر تصوير أشرطة فيديو اباحية.

وأكدت الجمعية، أن الشرطة المغربية ألقت القبض على هذا الشخص ، مُشيره إلى أنه يقوم بتهديد هؤلاء الأطفال بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل إشباع رغباته الجنسية.


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