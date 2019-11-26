بالفيديو.. مطاردة مثيرة بين مسلح شرطي أمريكي ورجل أسود

واشنطن(صدى):

طارد شرطي أمريكي رجل مسلح أسود البشرة سرق متجر يبيع قطع غيار للسيارات في هايلاند بوليفارد في هوليوود بولاية كاليفورنيا، في مواجهة أسفرت عن مقتل المسلح وإصابة الضابط.

وظهر في مقطع فيديو، شرطي وهو يطارد مشتبه به كان يركض في الشارع وبيده نصل، فيما يأمره الشرطي بالتوقف لكنه لم يمتثل للأوامر واستدار وركض باتجاه الشرطي.

وبعد مطاردة مثيرة، أطلق الشرطي النار على المشتبه به، لكنه واصل اعتداءه على الذابط أيضًا حتى صقط أرضًا حتى تدخل عنصر أمن ثان وأطلق على المهاجم النار.