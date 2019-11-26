صرف عطاء مبادرة « سند الزواج » للدفعة الأخيرة

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج ” سند محمد بن سلمان ” ، اليوم الثلاثاء، عن صرف عطاء مبادرة ” سند الزواج ” للمتقدمين للدفعة الأخيرة.

ويذكر أن مبادرة ” سند الزواج ” إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم.