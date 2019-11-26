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بالفيديو.. حارس مدرسة يثير الإعجاب لتفانيه في عمله وحرصه على الطلاب

بالفيديو.. حارس مدرسة يثير الإعجاب لتفانيه في عمله وحرصه على الطلاب
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقه أحد أولياء الأمور ، لحارس مدرسة طيبة للطفولة المبكرة وهو يستقبل الطلاب ويقوم بإدخالهم إلى باب المدرسة للحفاظ عليهم وحرصاً على سلامتهم .

وأظهر الفيديو الحارس وهو يتسلم الطلاب كل بمفرده من سيارة ولي أمرهم ويقوم بإيصالهم لبوابة المدرسة ، وعلق ناشر الفيديو قائلاً ، هذا مثال لا نراه كل يوم ، فأغلب العاملين بحراسة المدارس يجلسون على البوابة ولا يقومون بواجبهم بحرص شديد مثل هذا الحارس الأمين .


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