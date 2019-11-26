فيديو ساخر.. ابن عاصي الحلاني يثير الجدل باللهجة الخليجية

بيروت(صدى):

حاول الوليد ابن الفنان اللبناني عاصي اللبناني، مواكبة عملًا دعائيًا ساخرًا باللهجة الخليجية، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لابن عاصي الحلاني، وهو يُظهر موهبته الكبيرة في التقليد من خلال اعتماد تقنية تصوير تعمل على تغيير شكل الوجه.

وظهر في الفيديو وهو يحرك شفتيه مواكبًا العمل الدعائي، بحركات عفوية من خلال القفز والتدحرج على الأرض، وهو نفس الفيديو الذي نشره على حسابه على «إنستجرام»، معلقًا «مرحبا، تيك توك، لنمرح… اتبعوني في تيك توك. الوليد الحلاني».