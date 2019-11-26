بلدية الليث تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بلدية محافظة الليث؛ التابعة لأمانة محافظة جدة، عن توفر وظائف شاغرة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وجاءت الوظائف وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة).

– باحث عمليات موارد بشرية (المرتبة السادسة).

وقالت إن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 4 ربيع الآخر 1441هـ إلى تاريخ 8 ربيع الآخر 1441هـ، داعية الراغبين من المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة في التقدم عليها وذلك من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط التالي: (هنـــــــا) .

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــا) .