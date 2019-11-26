بالفيديو.. مختص: المدير الأجنبي يحسن الظن بالموظفين فيما يخص الإجازات المرضية

علي القحطاني(صدى):

أوضح عواد الذايدي استشاري طب الأسرة، اليوم الثلاثاء، هل أصبحت الإجازات المرضية حجّة مبالغ فيها للتغيب عن العمل؟.

وقال الذايدي خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : على الطبيب أن يفترض حسن النية في الشخص الذي جاء يطلب إجازة مرضية ويشتكي من مرض.

وأضاف : المدير الأجنبي دائما يحسن الظن بالموظفين فيما يخص الإجازات المرضية، على عكسنا، ولكن الإجازات حق لكل موظف.

وتابع : يجب على الموظفين أخذ تطعيمات ضد الانفلونزا لكي يحمي نفسه خاصة في فصل الشتاء، حتى لا يؤثر المرض على صحته وعلى عمله.