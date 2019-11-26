بالفيديو.. مختص: المدير الأجنبي يحسن الظن بالموظفين فيما يخص الإجازات المرضية
أوضح عواد الذايدي استشاري طب الأسرة، اليوم الثلاثاء، هل أصبحت الإجازات المرضية حجّة مبالغ فيها للتغيب عن العمل؟.
وقال الذايدي خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : على الطبيب أن يفترض حسن النية في الشخص الذي جاء يطلب إجازة مرضية ويشتكي من مرض.
وأضاف : المدير الأجنبي دائما يحسن الظن بالموظفين فيما يخص الإجازات المرضية، على عكسنا، ولكن الإجازات حق لكل موظف.
وتابع : يجب على الموظفين أخذ تطعيمات ضد الانفلونزا لكي يحمي نفسه خاصة في فصل الشتاء، حتى لا يؤثر المرض على صحته وعلى عمله.
د. عواد الذايدي – استشاري طب الأسرة:
المدير الأجنبي دائما يحسن الظن بالموظفين فيما يخص الإجازات المرضية، على عكسنا #برنامج_سيدتي #خليجية @dr_awwad pic.twitter.com/ih17oF1sS6
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 26, 2019
الإجازات المرضية.. هل أصبحت حجّة مبالغ فيها للتغيب عن العمل؟#برنامج_سيدتي #خليجية @dr_awwad pic.twitter.com/v04AcGl954
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 26, 2019
ابومحمد2[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 6 دقائق
لا زالت الاجازات المرضيه لدينا فوضى غير طبيعيه خاصة في المدارس ومدارس البنات بالذات . وعلى الرغم من الإجراءات التي عُملت الا ان الامر ينتهي بلا رادع ويستمر هؤلاء الفوضويون في الغياب والمنضبطين هم الذين يدفعون الثمن في سد الفراغ وآخر العام الكل سواء