أبرزها الوحم والغثيان .. علامات تخبرك بنوع الجنين

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في طب النساء والتوليد ، أنه هناك بعض العلامات التي تتنبأ بنوع الجنين خلال فترة الحمل ، منها :

الغثيان الصباحي : يمكن التنبؤ بنوع الجنين من خلال حدة الغثيان عند الاستيقاظ، ففي حالة الحمل في ذكر، يصبح الغثيان الصباحي أقل، على عكس الحمل في أنثى، حيث يزداد الغثيان الصباحي في هذه الحالة، ويرجع السبب إلى تغير الهرمونات في الجسم، وبالتالي يمكن الانتباه إلى هذه العلامة.

صحة الشعر والجلد : من المعتقد أن الحمل في فتاة يسرق جمال الأم، ويسبب تجعد الشعر، ويجعل لونه باهتًا، أما الحمل في ولد لا يؤدي إلى ظهور الكثير من حب الشباب على الوجه، ويجعل الشعر أكثر نموًا ولمعانًا.

الوحم : في حالة الحمل في ذكر، تشتهي الأم تناول الأطعمة المملحة والمتبلة مثل المخلل والشيبسي، أما الحمل في فتاة، يجعل المرأة ترغب دائمًا في تناول الحلويات والشوكولاتة، حيث يتغير الاحتياج إلى بعض العناصر الغذائية في هذه الفترة، لكن لا توجد دراسة واضحة حول إمكانية التنبؤ بنوع الجنين من خلال اشتهاء بعض الأطعمة.

الحجم : إذا كانت المرأة تشعر أنها تحمل حجمًا صغيرًا في بطنها، فربما يكون الجنين ذكرًا، أما إذا كان حجمه أكبر، فمن الممكن أن يكون فتاة، كما يمكن أيضًا الالتفات إلى شكل الرحم ونوع الجسم وعضلات البطن، وبشكل عام، يجب المتابعة مع الطبيب المختص للاستمتاع بحمل صحي للنساء والأجنة.