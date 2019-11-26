حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق « جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها » .

وأضافت أن الحالة تشمل مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.