عصابة تستغل طفلة في أعمال مُخلّة

أبوظبي(صدى):

تعرّضت طفلة آسيوية لتجربة قاسية على يد عصابة من جنسيتها، حيث جلبتها من بلادها بجواز سفر يحتوي على بيانات مزوّرة خلافاً لسنّها الحقيقية، وأوهمتها بأنها ستعمل بصالون نسائي في دبي.

وفوجئت بعد وصولها بأفراد العصابة يجبرونها على ممارسة الدعارة، ما أصابها بانهيار عصبي ونفسي، حتى صارت تكلم نفسها وتضحك وتبكي في الوقت ذاته.

وتمكنت شرطة دبي من إنقاذها وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات التي باشرت أولى جلسات المحاكمة، أمس، بتهمة ارتكاب إحدى جرائم الاتجار في البشر.