عمل الرياض يضبط 331 مخالفة وينذر 363 منشأة تجارية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات :الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وأسفرت الحملات عن ضبط 331 مخالفة وانذار 363 منشأة خلال أسبوع ، كما أسفرت عن القبض على 41 وافداً يعملون لحسابهم الخاص في بيع وصيانة الجوالات في مواقف السيارات وداخل الممرات وفي الشقق من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.