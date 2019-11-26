بالصور.. مواصفات وأسعار نيسان اكس تريل 2020 في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت وكالات بترومين ومناهل العالمية في المملكة ، عن وصول نيسان اكس تريل 2020 المحدثة ، بعدة مميزات رائعة تجعلها واحدة من أفضل سيارات SUV رباعية الدفع العائلية والاقتصادية بفئتها.

وتتمتع نيسان اكس تريل 2020 بمصابيح LED فريدة مع أضواء نهارية ومصابيح ضباب بجانب الشبك الكبير، مع وجود خطوط جريئة توحي بالقوة وعجلات 19 إنش ودعم الفتح الأوتوماتيكي لباب حقيبة الأمتعة.

هذا وتتوفر نيسان اكس تريل 2020 بمحرك واحد لجميع فئاتها بحجم 4 سلندر سعة 2.5 لتر يولد قوة 169 حصان و233 نيوتن.متر لعزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ما يقدم صرفية ممتازة عند 16 كم/لتر، في حين تأتي مع 5 أو 7 مقاعد عبر 4 فئات لتكون أسعارها كما يلي:

سياحي دفع أمامي بسعر 82,800 ريال ، الفئة الثانية دفع رباعي بسعر 86,715 ريال ، الفئة الثالثة دفع رباعي بسعر 88,180 ريال ، والفئة الفل الكاملة بسعر 115,480 ريال.