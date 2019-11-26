بالفيديو.. رجل يهدد امرأة داخل حافلة: عندي أخوات يدعسونها دعس

علي القحطاني(صدى):

اعترف رجل يتضح أنه أجنبي حسب ما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتهديده امرأة بالقتل والاستقواء عليها، مع الاعتداء المسبق للضرب.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو صوره أحد ركاب إحدى الحافلات، الرجل وهو يتحدث على الهاتف ويعترف بكل الأدلة التي تثبت اعتدائه على امرأة.

وأطلق الرجل خلال المكالمة الهاتفية عبارات تهديده يقصد بها المرأة، قائلًا «والله عندي أربع خمس اخوات يدعسونها دعس، إذا أردتوا مضاربة أنا موافق، إذا أردتوا محاكم وشرطة أنا معاكم، انا ما أسأت أدبي واحترامي».

واترفعت المطالبات بمحاسبة هذا الشخص واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حقه، وسط تدشين وسم يحمل عنوان «اجنبي يعتدي على امرأة للتدوين حول الحادث».