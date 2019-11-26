النقد توضح حق للمتعثرين بـ « سمة » الاكتتاب في أرامكو

الرياض(صدى):

قال محافظ مؤسسة النقد العربي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي ، في تصريحات إعلامية ، إنه يحق للمتعثرين في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الاكتتاب في شركة أرامكو ، لكن جزئية حصول المتعثرين ائتمانيا على تمويل للاكتتاب، هذه مسألة خاضعة للبنك لتقييم قدراتهم الائتمانية وقدراتهم على السداد .

وأكد الخليفي، أن التمويل الخاص بالاكتتاب لا ينطبق على المؤسسات بل للأفراد فقط، منوها بأنه بإمكان المؤسسات أخذ تمويل من البنوك، لكن ذلك مرتبط بقدراتهم الائتمانية.