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النقد توضح حق للمتعثرين بـ « سمة » الاكتتاب في أرامكو

النقد توضح حق للمتعثرين بـ « سمة » الاكتتاب في أرامكو
الرياض(صدى):

قال محافظ مؤسسة النقد العربي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي ، في تصريحات إعلامية ، إنه يحق للمتعثرين في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الاكتتاب في شركة أرامكو ، لكن جزئية حصول المتعثرين ائتمانيا على تمويل للاكتتاب، هذه مسألة خاضعة للبنك لتقييم قدراتهم الائتمانية وقدراتهم على السداد .

وأكد الخليفي، أن التمويل الخاص بالاكتتاب لا ينطبق على المؤسسات بل للأفراد فقط، منوها بأنه بإمكان المؤسسات أخذ تمويل من البنوك، لكن ذلك مرتبط بقدراتهم الائتمانية.


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