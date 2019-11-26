رد فعل خادم الحرمين تجاه نبوءة فرنسية بعودة الدولة السعودية الأولى بعد سقوطها (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور فهد السماري، المستشار بالديوان الملكي، ردة فعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، تجاه نبوءة مؤرخ فرنسي بأن الدولة السعودية الاولى ستعود مرة أخرى بعد سقوطها.

وأشار السماء، إلى أن المؤرخ الفرنسي مانجان كتب كتابًا عن حملات الألباني محمد علي باشا حاكم مصر في عهد الاحتلال العثماني، على الجزيرة العربية وأرسله إلى الملك سلمان.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، أن الملك سلمان استوقفه نبوءة المؤرخ الفرنسي بعد سقوط الدولة السعودية الأولى؛ حيث أكد أنها ستعود من جديد، وبالفعل عادت الدولة السعودية الثانية بعد سقوط الأولى بسبع سنوت، وبعد سقوط الدولة السعودية الثانية بعشر سنوات استطاع الملك عبدالعزيز تأسيس الدولة السعودية الثالثة.

وأكد أن هذا الموقف فسّر له لماذا استطاعت الدولة السعودية أن تعود 3 مرات.