السجن 3 أشهر.. تطورات قضية « جيزاني اتكيت » الساخر من أهالي الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظرت المحكمة الجزائية بالباحة قضية مشهور سناب شات يدعى “جيزاني اتكيت” ، الذي ظهر في فيديو يسخر من أهالي الباحة.

وقالت مصادر إن الحكم الصادر من المحكمة ضد المتهم يقضي بسجنه ٣ أشهر وتغريمه مبلغ ٥٠٠٠ ريال ، ومصادرة الجوالات المستخدمة في التصوير الساخر .

وكانت إمارة الباحة قد أوضحت أن ما يتم تداوله من مقطع ساخر من عادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول.