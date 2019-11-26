نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس القطاع الأوسط للشركة الكهرباء

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم,رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.

واستعرض الماضي جهود الشركة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية.

وبحث سمو نائب امير منطقة الرياض تعزيز الخدمات الكهربائية والمشروعات التنموية والخدمية المقدمة في المنطقة .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .