جيوفينكو يحقق رقمًا قياسيًا فريدًا بتسجيله في 3 بطولات قارية مختلفة

نواف السالم(صدى):

نجح سيباستيان جيوفينكو، نجم نادي الهلال، في إثبات وجوده بالنادي خلال وقت قصير، وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وسلّطت شبكة سورت إيطاليا، الضوء على جيوفينكو ودوره مع الزعيم خاصة أداءه في نهائي دوري الأبطال، لافتة إلى أنه أصبح أول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة.

وكان جيوفينكو قد سجّل هدفين مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في دوري أبطال الكونكاف مع تورنتو الكندي في 4 مناسبات، وأخيرًا سجل هدف مع الهلال في آسيا.