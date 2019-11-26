أبطال نادي الهلال ينتظرون لقاء ولي العهد في الديوان الملكي

طلال الغامدي(صدى):

يستعد طاقم الهلال الفني والإداري واللاعبين عقب وصوله الديوان الملكي للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لتهنئتهم بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا .

وكان نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليُحقق العديد من المكاسب.

ويُعد تحقيق الهلال لأول لقب في النسخة الجديدة من أبرز المكتسبات، بجانب الحصول على البطولة الآسيوية للمرة السابعة في تاريخه، والمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 للمرة الأولى.

وأدى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالنسخة الحالية من البطولة القارية إلى تثبيت مقاعد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بـ4 فرق، بالإضافة إلى حصوله على 20 مليون ريال.