يحيى الشهري : المنتخب جاهز لبطولة الخليج

طلال العامدي(صدى):

قال يحيى الشهري نجم المنتخب لكرة القدم ، ولاعب نادي الهلال ، خلال المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الثلاثاء ، أن فريقه يدرك تماما مدى صعوبة المنافسة في كـأس الخليج الحالية (خليجي 24) لكنه حضر إلى قطر للمنافسة بقوة في البطولة .

وأضاف ، من خلال مشاهدتنا لباقي المنتخبات خلال تصفيات كأس العالم والمباريات الودية نجد تطورا كبيرا في المستوى ولكننا نتمنى المنافسة بقوة تحت قيادة مدرب جديد وتحقيق أهداف كثيرة.

وعن تأخر انضمام لاعبي الهلال للفريق بسبب مشاركتهم في نهائي دوري الأبطال الأسيوي، وما إذا كان الفريق جاء للمنافسة، قال الشهري: المدرب اختار جميع اللاعبين لهذه البطولة بعناية وكلهم جاهزون للبطولة وجئنا من أجل المنافسة بقوة.

ويستهل المنتخب مسيرته في خليجي 24 بمواجهة نظيره الكويتي الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة والتي تضم معهما أيضا منتخبي عمان حامل اللقب والبحرين.