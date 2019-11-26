كحيلان: يحق للجميع أن يطقطق في كرة القدم

نواف السالم(صدى):

وجه الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، خالص التهاني إلى الهلاليين على التتويج بدوري أبطال آسيا 2019.

وقال «بن تركي» المعروف بـ«كحيلان» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «النصر أول فريق يصل لكأس العالم ثم الاتحاد مرتين ثم الهلال الآن مبروك للجميع».

وأضاف «فكلهم أندية كبيرة يحق للعالمي يفخر وللمونديالي يفخر وللزعيم يفخر ولن أحاول أن أكون مثالي يحق للجميع أن يطقطق فهذه كرة القدم وجمالها في جماهيريها».

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