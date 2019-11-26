ركن «الشؤون الإسلامية» في معرض الكتاب الدولي بالكويت يواصل توزيع إصداراته العلمية المتنوعة

محمد السعران(صدى):

يواصل معرض الكتاب الدولي بدولة الكويت فعالياته في دورته 44 بمشاركة 388 دار نشر من 30 دولة حول العالم، ويشهد ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جناح المملكة توافد أعداد كبيرة من الزوار.

وتحدث عبدالله الخزي من دولة الكويت في تصريح له خلال زيارته لركن وزارة الشؤون الإسلامية عن دور المملكة العربية السعودية وحضورها المهم والبارز في معرض الكويت الدولي للكتاب، مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً خلال مشاهدته لتوافد أعداد كبيرة على ركن الوزارة وما تقوم به من توزيع للكتيبات الإسلامية والدعوية والمصاحف بطباعتها الفاخرة وما هذا إلا تأكيد على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه، قال الدكتور علا الدين محمد الحسين من السودان أحد زوار ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: إن المملكة العربية السعودية راعية الإسلام وهي قبلة المسلمين، وجهودها في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر الكتاب الإسلامي المفيد لتوعية المسلمين بأمور دينهم الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة التسامح.

وفي ذات السياق نوه سليمان العروج من الكويت بما يحظى به جناح المملكة من مشاركة كبيرة من الثقافات المنوعة من خلال مشاركة الجامعات والوزارات السعودية من بينها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيداً بما يحتويه من كتيبات إسلامية ومطبوعات منوعة بعدة لغات عالمية تخدم فيها المسلمين المقيمين في الكويت بالإضافة إلى توزيع المصاحف الشريفة بإصدارات متنوعة وترجمات مختلفة.

مما يذكر أن مشاركة الوزارة في الفعاليات العربية والإسلامية ومنها المعارض الدولية للكتاب تأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يحرص دائماً على الاستفادة من هذه المناسبات لتفعيل الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة عن الإسلام الوسطي المعتدل من خلال المطبوعات التي توزعها الوزارة مجاناً في الجناح يومياً.