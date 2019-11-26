«مسيرة حارب السكري» من «لاندمارك العربية» تشهد مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين للتوعية بمرض السكري 

ريم عبد العزيز(صدى):

في إطار جهودها الرامية لزيادة مستوى الوعي بمرض السكري في المنطقة، أقامت “لاندمارك العربية”، ذراع مجموعة “لاندمارك” في المملكة العربية السعودية، مبادرتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات عبر “مسيرة حارب السكري” في جدة، بمشاركة المواطنين والمقيمين معاً في المشي مسافة 3 كيلومترات على امتداد كورنيش جدة، تحت إشراف رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وترافقها مجموعة من قيادات مجموعة “لاندمارك”.

وتشير بيانات الاتحاد الدولي للسكري إلى وجود حوالي 4 ملايين شخص بالغ مصاب بالسكري في المملكة العربية السعودية، والتي تُصنف بين الدول العشر الأولى في انتشار هذا المرض على مستوى العالم، حيث تمثل أنماط الحياة الخاملة، وعادات الطعام غير الصحية، ونقص النشاط البدني، عوامل خطر أساسية للإصابة بمرض السكري الذي يشكل قلقاً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة “لاندمارك” مبادرة “حارب السكري” في عام 2009، لتشجيع الناس على اتباع نمط حياة صحية أكثر نشاطاً، ورفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من مرض السكري وإدارته.

وبهذه المناسبة، قالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “لاندمارك”: “من الرائع أن نشهد انضمام الناس إلى مبادرتنا في المملكة، ومشاركتهم في جهودنا الرامية لرفع مستوى الوعي بهذا المرض عبر “مسيرة حارب السكري”. حيث يمكن للمصابين بهذا المرض اتخاذ بعض التدابير التي تتيح لهم الحدّ من تأثيره على صحتهم العامة، عبر تغييرات بسيطة في أنماط حياتهم”.

وأضافت جاغتياني: “من خلال مسيرة “حارب السكري”، أسهمنا بدور أساسي في التوعية الصحية بمرض السكري في المملكة، ونطمح إلى تحفيز العائلات على اتخاذ خطوات فعلية بهذا الصدد، ومراقبة مستوى جلوكوز الدم بشكل منتظم، واختيار الأطعمة المناسبة، وأنماط الحياة الصحية والنشيطة”.

وخلال مسيرة “حارب السكري”، تلقى المشاركون المسجلون مجموعة أدوات المشي المجانية، والتي شملت قميص تي شيرت وقبعة “حارب السكري”. كما أتيحت أمام الجمهور فرصة لفحص مستويات جلوكوز الدم لديهم مجاناً عبر منصات فحص الدم التي أقيمت في موقع الفعالية، والذي استضاف أيضاً أنشطة عائلية متنوعة، ومن بينها ركن مخصّص للأطفال يقدم لهم أنشطة مجانية في اللياقة البدنية والرياضية.

نبذة عن مبادرة حارب السكري

يصيب مرض السكري حالياً أكثر من 366 مليون شخص في أنحاء العالم، وتنتشر الإصابة بمعدل ينذر بالخطر. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، والسابعة على مستوى العالم في نسبة انتشار مرض السكري.

على ضوء ذلك، أطلقت “لاندمارك العربية”، ذراع مجموعة “لاندمارك” في المملكة، مبادرة “حارب السكري” بهدف التوعية بأسباب المرض وتأثيراته ومخاطره، في إطار جهودها المستمرة لنشر نمط حياة صحي نشيط بين الأطفال في المملكة العربية السعودية. وفي عام 2018، أطلقت الشركة مبادرة “سوبر كيدز” في إطار حملة “حارب السكري” لدى الأطفال، والتي تميزت بالشخصيات الخارقة، ومنها “سوبر سام” و”سوبر سارة”.

نبذة عن لاندمارك العربية

لاندمارك العربية، ذراع مجموعة لاندمارك في المملكة العربية السعودية، هي شركة رائدة في قطاعي الضيافة وتجارة التجزئة في الشرق الأوسط، وقد تأسست في المملكة سنة 1994 وساهمت منذ تأسيسها في تحقيق قيمة استثنائية للمجتمعات المحلية في المنطقة، من خلال فروعها المنتشرة في منطقة الخليج ولبنان وشمال أفريقيا والهند.

وتتضمن أعمال المجموعة في قطاع التجزئة أكثر من 10 علامات تجارية تابعة لها، مثل “سنتربوينت” و”محل الأطفال” و”شو مارت” و”لايف ستايل” و”سبلاش” و”ماكس” و”هوم سنتر” و”هوم بوكس” و”شو إكسبريس” و”أيكونيك”، وعلامات تجارية أخرى في قطاع الضيافة، مثل “فيتنس فيرست”، كما تحظى بحقوق الامتياز لعلامات تجارية عالمية، مثل “كوتون” و”ريس” و”كابريسا” و”ناندوس” وغيرها إلى المنطقة. وتمتلك لاندمارك العربية أيضاً ثلاثة مراكز باسم “الواحة مول” في المملكة.

تدير مجموعة لاندمارك العربية حالياً أكثر من 850 متجراً تحتل مساحة تجارية تتجاوز 11 مليون قدم مربعة ويعمل لديها أكثر من 15 ألف موظف، منهم أكثر من 13 ألف سعودي.

وتوفر المجموعة واحداً من أكبر برامج ولاء العملاء في المملكة بأكثر من 10 ملايين عضو.