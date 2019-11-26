الجهات الأمنية تتدخل لحماية عاملة بنجلاديشية تشكو سوء المعاملة
تدخلت الجهات المختصة لحماية عاملة منزلية تحمل الجنسية البنجلاديشية استغاثت بزوجها عبر مقطع فيديو لإعادتها لوطنها ، بعدما أكدت أنها تتعرض لمعاملة سيئة من قبل إحدى العائلات بالمملكة .
وأكدت قنصلية بنجلاديش بجدة أن شرطة نجران نقلت العاملة إلى منزل آمن تحت رقابتها وأن سلطات المملكة تنهي إجراءات تسفيرها إلى بنجلاديش .
وكانت المرأة قد نشرت مقطع فيديو تروي فيه معاناتها أثناء عملها مع إحدى العائلات ، للتدخل الجهات المعنية على الفور .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6303 ] نشر منذ 32 دقيقة
جزيتم خير اعوذ بالله هي تاركة بلدها و عائلتها لتخدمكم و يكون جزائها الأساءة في معاملتها يجب ان تحرمون من استقدام اي خادمة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87893 ] نشر منذ 29 دقيقة
مامعهم حق ..