الجهات الأمنية تتدخل لحماية عاملة بنجلاديشية تشكو سوء المعاملة

نايف السالم(صدى):

تدخلت الجهات المختصة لحماية عاملة منزلية تحمل الجنسية البنجلاديشية استغاثت بزوجها عبر مقطع فيديو لإعادتها لوطنها ، بعدما أكدت أنها تتعرض لمعاملة سيئة من قبل إحدى العائلات بالمملكة .

وأكدت قنصلية بنجلاديش بجدة أن شرطة نجران نقلت العاملة إلى منزل آمن تحت رقابتها وأن سلطات المملكة تنهي إجراءات تسفيرها إلى بنجلاديش .

وكانت المرأة قد نشرت مقطع فيديو تروي فيه معاناتها أثناء عملها مع إحدى العائلات ، للتدخل الجهات المعنية على الفور .