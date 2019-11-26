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الجهات الأمنية تتدخل لحماية عاملة بنجلاديشية تشكو سوء المعاملة

الجهات الأمنية تتدخل لحماية عاملة بنجلاديشية تشكو سوء المعاملة
نايف السالم(صدى):

تدخلت الجهات المختصة لحماية عاملة منزلية تحمل الجنسية البنجلاديشية استغاثت بزوجها عبر مقطع فيديو لإعادتها لوطنها ، بعدما أكدت أنها تتعرض لمعاملة سيئة من قبل إحدى العائلات بالمملكة .

وأكدت قنصلية بنجلاديش بجدة أن شرطة نجران نقلت العاملة إلى منزل آمن تحت رقابتها وأن سلطات المملكة تنهي إجراءات تسفيرها إلى بنجلاديش .

وكانت المرأة قد نشرت مقطع فيديو تروي فيه معاناتها أثناء عملها مع إحدى العائلات ، للتدخل الجهات المعنية على الفور .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6303 ] نشر منذ 32 دقيقة

جزيتم خير اعوذ بالله هي تاركة بلدها و عائلتها لتخدمكم و يكون جزائها الأساءة في معاملتها يجب ان تحرمون من استقدام اي خادمة

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