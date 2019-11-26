بالصور.. ظهور سيارة لامبورجيني الجديدة بشكل مفاجئ

متابعة- أميرة خالد(صدى):

انطلقت سيارة لامبورجيني لامبو V12 فيجن جراند توريزمو – Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo الاختبارية، بشكل مفاجئ مساء يوم أمس الاثنين، وهي ترسم هوية تصميم سيارات المستقبل الخارقة.

وستشارك السيارة في لعبة الفيديو جران توريزمو سبورت – Gran Turismo Sport على لعبة بلايستيشن 4 – PlayStation 4 خلال الربيع القادم من عام 2020؛ بينما تصميم لامبورجيني لامبو V12 فيجن جراند توريزمو يشبه سيارة اختبارية سابقة قدمتها الشركة الإيطالية خلال عام 2013 إنها لامبورجيني ايجوستا – Lamborghini Egoista.

وتشترك السيارتان بالهيكل المناسب للعيش في الفضاء من حيث الانتفاخات والخطوط الحادة الهجومية والانخفاض كثيراً نحو الأرض مع الاطارات العملاقة، كما أنهما مزودتين بمقعد وحيد للسائق فقط؛ فضلًا عن سقف مميز للغاية بانورامي ويكشف عن القلب النابض لهذه السيارة الاختبارية الموجودة في الخلف أسفل الزجاج.