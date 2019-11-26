بالفيديو.. سر تفاعل الملك سلمان مع العرضة في أكثر من مناسبة

نايف السالم(صدى):

أثار تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – مع العرضة السعودية في أكثر من مناسبة إعجاب الجميع وتأثرهم بالمشاعر الوطنية المرتبطة بها .

وكشف الدكتور فهد السماري المستشار بالديوان الملكي سر هذ التفاعل وسبب ارتباط العرضة بوجدان الملك سلمان حتى انتقلت نفس المشاعر الوطنية الصادقة للمواطنين .

وقال “السماري ” خلال لقائه ببرنامج “في الصورة ” المذاع على “روتانا خليجية ” أن العرضة كانت تقدم في الحرب لتجهيز الجيش ، وأن تفاعل الملك سلمان معها وفاءً لرجال ضحوا بحياتهم من أجل أمن الوطن ، كما أن العرضة تشكل جزء من ثقافتنا.

وأضاف أن الملك سلمان يريد أن يوصل للمواطنين أن دولتهم دولة حماس وشجاعة وعراقة من خلال العرضة المرتبطة بالتاريخ والتي تعتبر من مظاهر التراث الوطني .