محافظ الخرج يكرم ( 181 ) طالبا متفوقا ومتميزا سلوكيا

ريم عبد العزيز(صدى):

رعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ( الثلاثاء ) حفل تكريم الطلاب المتفوقين وعددهم ( ١٧٥ ) طالبا و المتميزين سلوكيا وعددهم ( ٦ ) طلاب للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الزايدي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية علي آل رشيد ومشرف عام التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم أيوب المنصور وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ..

بدئ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة مدير التعليم قال فيها ” أننا نعيش عرساً تربوياً احتفالا واحتفاءً بتميز نخبة من أبناءنا الطلاب في مدارس التعليم بمحافظتي الخرج والدلم ،وهو في الحقيقة يعتبر بمثابة التتويج لأولئك الذين جدّوا واجتهدوا طوال دراستهم ونالوا أعلى الأوسمة..

إن وزارة التعليم تركز جهودها على توفير بيئة علمية إبداعية تنافسية تعمل على حفز عقل الطالب وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي مع العناية بمستوى نواتج التعلم تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن محور ” اقتصاد مزدهر .. فرصة مثمرة ”

بعد ذلك مسيرة الطلاب المتفوقين ثم أوبريت بعنوان ” الفخر ”

وفي الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكيًا والمدارس المتميزة في الأسبوع التمهيدي وشركاء النجاح.