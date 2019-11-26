مذكرة تفاهم بين «البيئة» و«التدريب التقني» لتطوير مجالات كفاءة وترشيد المياه

بدر الحارثي(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تطوير مجالات كفاءة وترشيد المياه.

وقع المذكرة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وتم الاتفاق بين الطرفين لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود، لتحقيق التكامل من أجل تأهيل مخرجات المؤسسة في مجال كفاءة وترشيد المياه، لما تمثله المؤسسة من أهمية في المساهمة في توطين قطاع كفاء وترشيد المياه في السوق السعودية.

وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تعزيز المعرفة والوعي بمفهوم كفاءة وترشيد المياه لدى متدربي المؤسسة وأعضاء هيئة التدريب، والمساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر في هذا المجال، من خلال وضع الخطط التدريبية لتأهيل مخرجات المؤسسة.

وتهدف المذكرة، إلى تطوير واستحداث المقررات التدريبية للتخصصات ذات العلاقة بمجال كفاءة وترشيد المياه، والمساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في المجال، وتطوير الخطط التدريبية لتتناسب مع حاجة السوق، وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى توطين عدد من الأعمال التي من شأنها الحد من هدر المياه والمحافظة عليها.