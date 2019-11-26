أطعمة تزيد عدد الصفائح الدموية

أميرة خالد(صدى):

يسبب نقص الصفائح الدموية، الضعف والإجهاد ووجود كدمات عند التعرض لأي ضربة خفيفة والبقع تحت الجلد، فضلًا عن عدم تحلط الدم عند حدوث الإصابات ما يؤدي إلى نزيف؛ فيما يجب تناول أطعمة تحتوي على بعض الفيتامينات التي تزيد الصفائح الدموية.

ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A: اللفت، والجزر، واليقطين، والبطاطا الحلوة؛ بينما أطعمة حمض الفوليك: البرتقال والسبانخ والخضراوات الورقية والفول السوداني، وفيتامين B12: الحليب، والجبن، والبيض.

وتعد من الأطعمة الغنية بالحديد العدس وبذور اليقطين والرمان والخضراوات الورقية؛ فيما فيتامينC يوجد في الفاكهة مثل: المانجو، والطماطم، والأناناس، والخضراوات مثل: البروكلي، الفلفل الحلو، والقرنبيط؛ أما فيتامين K يعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية وإنتاج خلايا صحية، ويتواجد بوفرة في البقدونس واللحوم.