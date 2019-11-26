مدرب الأخضر: مستقبل المنتخب في خليجي 24 يتوقف على لقاء الكويت

طلال الغامدي(صدى):

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل المنتخب في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، يتوقف على مواجهة الكويت، غدًا الأربعاء.

وأوضح رينارد أن استعدادات المنتخب تأثرت بغياب لاعبي الهلال في الفترة الماضية بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا؛ بينما أضاف: ” سعداء بالمشاركة في هذه البطولة رغم أن الاستعدادات لم تكن قوية خاصة مع وجود لاعبي الهلال في طوكيو خلال الفترة الماضية للمشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا ” .

وتابع: ” لقاء الكويت مهم وصعب في نفس الوقت كون اللقاء أمام فريق جيد وللإصابات العديدة وخوض لاعبي الهلال لنهائي آسيا قبل بضعة أيام “؛ مستطردًا: ” نعلم أننا سنواجه منتخبا قويا غدا وعلينا الاستعداد جيدا لمباراة الغد حتى وإن كانت لدينا بعض المشاكل والغيابات. وبعدها سنرى ما سيحدث في باقي المواجهات ” .